الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد 1 نوفمبر موعدا لانتخابات المجلس الوطني

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بدعوة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى المشاركة في انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، بتاريخ 1/11/2026.

وينص المرسوم الرئاسي على إجراء الانتخابات حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده، على أن يكون إجراؤها وفق التمثيل النسبي الكامل، وبما يكفل عدالة التمثيل لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، بما في ذلك المرأة والشباب والتجمعات الفلسطينية في الخارج، وتولي لجنة الانتخابات المركزية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.

كما أصدر الرئيس الفلسطيني، قرارا بتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في مدينة رام الله بتاريخ 14/05/2026.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا سابقا حدد فيه موعد انتخابات الهيئات المحلية في فلسطين بتاريخ 25/4/2026.