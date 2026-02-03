سلسلة زلازل تضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو في ساعة مبكرة من الصباح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضربت سلسلة من الزلازل منطقة خليج سان فرانسيسكو صباح اليوم الاثنين، في منطقة شهدت نشاطا زلزاليا كثيفا خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، أن الزلزال الأقوى وقع بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد الساعة السابعة صباحا بقليل، في منطقة تقع جنوب سان رامون مباشرة.

كما ضرب ما لا يقل عن 12 زلزالا آخر أصغر حجما المنطقة ذاتها، في حوالي الساعة 6:30 صباحاً واستمرت لأكثر من ساعة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار جسيمة. ومن جانبها، أفادت إدارة النقل السريع لمنطقة الخليج بأن تأخيرات قد تحدث نتيجة تشغيل القطارات بسرعات منخفضة لفترة وجيزة أثناء عمليات فحص سلامة المسارات الروتينية.

وقد شعر السكان بالهزات على بعد أكثر من 30 ميلا (48 كيلومترا) في مدينة سان فرانسيسكو، وعبر مدن أوكلاند وريتشموند في شرق الخليج.