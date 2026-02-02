ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات، ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، كانت معروضة للبيع داخل أحد محال بيع الأعلاف بمركز المحلة الكبرى.

وكان المهندس ناصر العفيفي، وكيل مديرية التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا يفيد بتمكن حملة تموينية من إدارة تموين مركز المحلة، برئاسة هيثم علام مدير الإدارة، من ضبط الكمية المذكورة من الأعلاف الحيوانية المجهولة المصدر، وغير المدون عليها بيانات الإنتاج أو تاريخ الصلاحية، مع الاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، وذلك بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة، داخل محل لبيع الأعلاف بمركز المحلة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لاتخاذ شؤونها.

استمرار الحملات التموينية

وفي سياق متصل، شدد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على ضرورة استمرار الحملات التموينية المكثفة لردع المخالفين، وتطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع تداول السلع والمنتجات المغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار.