يقام حفل توزيع جوائز الجرامي الـ68 في ساحة كريبتو.كوم بلوس أنجلوس الأمريكية، حيث يكرم خلاله أفضل الأعمال الموسيقية من أغسطس 2024 إلى أغسطس 2025، وسيقدمه تريفور نوح، في ليلة تعد الليلة الأهم في عالم الموسيقى.



وحصلت كاتبة الأغاني إيمي ألين على جائزة "كاتب أغاني العام - موسيقى غير كلاسيكية"، ونافسها على الجائزة كلا من إدجار باريرا، وجيسي جو ديلون، وتوبياس جيسو جونيو، ولورا فيلتز.



وتشمل قائمة المرشحين طيفا واسعا من الفنانين والأنواع الموسيقية والمشاريع، من الفنانين المعروفين إلى المرشحين لأول مرة في قوائم البوب، والكانتري، والراب، والآر أند بي، والموسيقى اللاتينية، والموسيقى العالمية، والجاز، مما يعكس عاما تميز بالإبداع الموسيقي الواسع النطاق، ويشهد هذا العام أيضا تحديثا هاما، حيث سيضم فئتين جديدتين، وهم أفضل ألبوم موسيقى كانتري تقليدي وأفضل غلاف ألبوم.