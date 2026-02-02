ميناء دمياط يستقبل وفد شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية

استقبلت هيئة ميناء دمياط، وفد شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية (MACN)، المعنية بمراقبة جهود القضاء على الممارسات غير المشروعة في الصناعة البحرية ودعم حركة التجارة العالمية، وذلك ضمن دعم الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية داخل الموانئ، وتعزيز النزاهة والحوكمة وفق المعايير الدولية، وذلك في إطار جهود وزارة النقل لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والالتزام بالمعايير الدولية في قطاع النقل البحري.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن اللواء طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، استقبل الوفد بحضور اللواء أسامة نجم، رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البحري بقطاع النقل البحري واللوجستيات، واللواء الدكتور أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل، بجانب قيادات الجهات العاملة بالميناء والمختصين بالهيئة.

وتناول اللقاء أهمية التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتطوير منظومة العمل بالموانئ المصرية، خاصة فيما يتعلق بدعم النزاهة والشفافية، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون القائم بين شبكة MACN، وقطاع النقل البحري واللوجستيات.

وشهد برنامج الزيارة تقديم عرض توضيحي حول جهود هيئة ميناء دمياط في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وتطوير منظومات العمل، ودورها في تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، بالتوازي مع تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بالميناء، كما عُقد اجتماع مع المرشدين البحريين لمناقشة منظومة الإرشاد وآلية دخول السفن وتعزيز التكامل المؤسسي.

وأعرب وفد شبكة MACN، عن تقديره لما لمسوه من تطور ملحوظ في منظومة العمل، مؤكدين أن هذه الجهود تعزز الصورة الذهنية لميناء دمياط كميناء محوري داعم لحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

فيما أكدت الهيئة استمرارها في تبني أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع وزارة النقل برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتعزيز مكانة الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا.