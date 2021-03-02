نقابات عمال القطاع العام في جنوب أفريقيا تطالب بربط زيادة الأجور بمعدل التضخم

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أظهرت وثيقة لاتحاد عمال الخدمات العامة في جنوب أفريقيا أن النقابات العمالية في البلاد تعتزم المطالبة بزيادة أجور العاملين في الحكومة والقطاع العام بمقدار 4 نقاط مئوية فوق معدل التضخم، وذلك خلال المفاوضات المنتظرة بين النقابات والحكومة خلال العام الحالي.

كما تريد النقابات العمالية صرف علاوة مخاطر فيروس كورونا المستجد للعاملين في خطوط المواجهة الأولى مع المرض بنسبة 12% من الأجر الأساسي، إلى جانب زيادة بدل السكن إلى 2500 راند جنوب أفريقي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عمال القطاع العام يطالبون باتفاقية عمل ذات فترة واحدة.

في الوقت نفسه تتابع حاليا النقابات العمالية التحرك القضائي لإلزام الخزانة العامة بتطبيق شروط اتفاقية الأجور التي تم التوصل إليها في 2018 والتي تستمر 3 سنوات.