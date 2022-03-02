الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يتوجه إلى مولدوفا للتأكيد على الدعم في ظل أزمة أوكرانيا

يتوجه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مع مأوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، إلى جمهورية مولدوفا اليوم وغداً، وذلك للتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للبلاد في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع بوريل مع رئيس مولدوفا مايا ساندو ورئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي نيكو بوبيسكو، كما سيقومون بزيارة مركزاً للاجئين الذي يستضيف لاجئين أوكرانيين.

وسيعقب الاجتماع مع الرئيس ساندو مؤتمراً صحفياً مشتركاً سيبث على الهواء مباشرة.