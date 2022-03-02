تكنولوجيا الأغذية ينظم 4 دورات تدريبية حول التغذية العلاجية وتصنيع منتجات الألبان

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ٤ دورات تدريبية خلال هذا الأسبوع، حول موضوعات التغذية العلاجية، وتصنيع منتجات الألبان.

وقال الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الدور التوعوي للمعهد، من خلال البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات.

وأشار عرفات إلى تنظيم دورة تدريبية بمحطة البحوث الزراعية بسخا بعنوان "التغذية العلاجية"، شملت عددا من الموضوعات منها تصميم برامج التغذية العلاجية بالاعتماد على ميكروبات الأمعاء – تغذية مرضى القولون التقرحى – تغذية المرضى المصابين بكورونا و تغذية مرضى الداء السكرى و الضغط.

كما نظم المعهد دورة بعنوان "الغذاء و التغذية"، بمحطة البحوث في محافظة اسيوط، شملت مجموعة من الموضوعات الهامة بداية من تعريف الغذاء والمكونات الكبرى والمكونات الصغرى للغذاء و فوائد كل منها لصحة و سلامة الجسم وكذلك الأضرار الصحية الناتجة عن نقص أو زيادة هذه المكونات عن الاحتياجات الغذائية المطلوية للجسم، فضلا عن تنظيم دورة تدريبية عملية بعنوان "صناعة بعض منتجات الألبان منزليا" لتصنيع بعض منتجات الالبان مثل اللبن الزبادي، ومشروب زبادي حيوي باستخدام بكتريا البروبيوتيك مضاف له عسل النحل، والجبن القريش بطريقة التصنيع الريفية و الجبن الطري كامل الدسم، كما تضمنت الدورة يوم عملي لتصنيع المنتجات ويوم لعرض المنتجات التي قام الباحثون بتصنيعها لتذوق هذه المنتجات والتى نالت اعجابهم و كذلك يوم للشرح النظري.

ونظم المعهد أيضا بمحطة البحوث الزراعية الصبحية بالإسكندرية، ندوة تثقيفية بعنوان: القمح وحساسية الجلوتين، حيث تم استعراض أنواع القمح المختلفة واستخدام أنواع جديدة من المنتجات الخالية من الجلوتين للفئات التى لديها حساسية للجلوتين.