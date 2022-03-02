سفير القاهرة في رومانيا: استبدال تأشيرات السفر للوافدين المصريين بختم دخول فقط

قال مؤيد الضلعي، سفير مصر في رومانيا، إن نقل المصريين الوافدين من أوكرانيا من أولويات السفارة في الوقت الحالي، بتوجيهات من القيادة السياسية ووزارة الخارجية، مشيرًا إلى مواجهة صعوبات في التكدس على نقاط الحدود.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، الذي يعرض عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأربعاء، أن المجر بها أربع نقاط حدودية، ما يؤدي إلى تشتيت للجهود، لكن رغم ذلك لم تواجه السفارة مشكلات كثيرة، متابعًا: «تلقينا كل العون من السلطات الرومانية.. وكل الأمور كانت ميسرة».

وأوضح أن السلطات الرومانية وفرت حافلات مجانية لنقل الوافدين إلى بوخاريست، بالإضافة إلى الحافلات التي وفرتها السفارة، مضيفًا أنه تم إعفاء المصريين من تقديم أي شهادة خاصة بتحليل كورونا والتطعيمات.

ولفت إلى استبدال تأشيرات السفر في رومانيا للوافدين المصريين بختم دخول فقط، ما سرع من دخلو المواطنين، منوهًا بوجود متطوعين كثيرين من الرومانيين على الحدود لمساعدة المصريين.