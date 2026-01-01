الداخلية البريطانية: 41 ألفا و472 مهاجرا وصلوا إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي في 2025

وصل ما مجموعه 41 ألفا و472 مهاجرا إلى المملكة المتحدة في عام 2025 بعد عبورهم القنال الإنجليزي، وهو ثاني أعلى رقم سنوي يسجل على الإطلاق.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الخميس، أنه لم يعبر أي مهاجرين القناة في ليلة رأس السنة، استمرارا لسلسلة عدم عبور أي مهاجرين خلال موسم الأعياد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وهذا يعني أن إجمالي عدد الوافدين في عام 2025 تراجع بنسبة 9% مقارنة بأعلى رقم مسجل على الإطلاق، والذي بلغ 45 الفا و774 مهاجرا في عام 2022.

وارتفع إجمالي عدد الوافدين في عام 2025 بنسبة 13% مقارنة بـ 36 ألفا و816 مهاجرا في عام 2024، وبنسبة 41% مقارنة بـ29 ألفا و437 مهاجرا في عام 2023.

وخلال معظم عام 2025، بلغ عدد الوافدين أعلى مستوياته منذ بدء نشر بيانات عبور القنال الإنجليزي في عام 2018.

لكن وتيرة وصول الوافدين تباطأت خلال الشهرين الأخيرين من عام 2025، وشهدت فترات طويلة انقطاعا تاما لوصول المهاجرين، من بينها فترة 28 يوما في الفترة من 15 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وبلغ متوسط ​​عدد الوافدين في كل قارب 62 وافدا في عام 2025، مقارنة بـ 53 وافدا في عام 2024 و49 وافدا في عام 2023.