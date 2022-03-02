منظمة الصحة العالمية تتحقق من هجمات ضد مستشفيات في أوكرانيا

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تشعر بقلق بالغ بسبب تقارير عن وقوع هجمات ضد منشآت صحية في أوكرانيا.

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه تم تأكيد حالة واحدة حتى الآن، مشيرا إلى تعرض مستشفى لإطلاق نار مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

وأوضح جيبريسوس أنه يتم حاليا التحقق من التقارير الأخرى التي أفادت بوقوع هجمات أخرى، مؤكدا أن الهجمات على المنشآت الصحية تنتهك القانون الدولي. وقالت روسيا في بداية الغزو إنها لن تهاجم أهدافا مدنية.

وقال إن إمدادات الإسعافات الأولية التي قدمتها المنظمة ستصل إلى بولندا غدا الخميس. وأوضح أنها تتألف من 36 طنا من المواد اللازمة لجراحات الطوارئ وكذلك أدوية ومواد لإطعام 150 ألف شخص.