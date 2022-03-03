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البنتاجون: القوات الروسية توقفت ولم تتقدم باتجاه كييف وتواجه صعوبات لوجستية

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 2 مارس 2022 - 11:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 مارس 2022 - 11:38 م

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، إنّ القوات الروسية توقفت ولم تتقدم باتجاه كييف، مؤكّدًا أن الرتل العسكري الروسي على مشارفها يواجه صعوبات لوجيستية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن بلدة خيرسون لا تزال تواجه اشتباكات وأن الأوكرانيين يقاومون فيها، لافتًا إلى أن هناك مقاومة أوكرانية كبيرة للقوات الروسية في خيرسون رغم القصف الروسي المتواصل.

وأشار إلى أنه يتم العمل مع المنظمات الدولية وغير الحكومية لمساعدة الأوكرانيين على الصعيد الإنساني.

وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.

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