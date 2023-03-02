بوتين يجتمع بمجلس الأمن الروسي بعد خطف رهائن في بريانسك

أعلن نائب بالبرلمان الروسي، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيترأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الروسي في وقت لاحق من اليوم، وذلك في أعقاب تسلل مجموعة أوكرانية إلى روسيا وخطف رهائن في منطقة بريانسك الحدودية.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، في بيان لها، إن قواتها تقوم بمشاركة القوات التابعة للجيش بعملية للقضاء على مجموعة أوكرانية مسلحة تسللت إلى قرية حدودية في مقاطعة بريانسك.

وأضاف البيان: "في كليموفسكي الحدودية في منطقة بريانسك، يتخذ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي والقوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية الإجراءات اللازمة لتدمير وتصفية المسلحين الأوكرانيين المتطرفين الذين انتهكوا حدود الدولة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

إلى ذلك أفادت السلطات وخدمة الطوارئ في منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا باحتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني تسللوا إلى المنطقة.

وقالت السلطات الروسية نقلا عن مكتب حاكم منطقة بريانسك إن قوات الأمن الروسية انتشرت في جميع سوشاني وليوبتشاني في منطقة بريانسك، دون وجود تفاصيل دقيقة عن عدد المجموعات الأوكرانية المسلحة التي اخترقت المنطقة ولا عن عدد الرهائن.

وقالت مصادر: "بحسب المعلومات الأولية جرى احتجاز عدة أشخاص داخل متجر بقرية ليوبشاني"، مضيفة أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث وهوية الخاطفين.

وقال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز إن القوات المسلحة الروسية تقوم بالإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة المتسللة.

وقال بوغوماز "اليوم مجموعة تخريبية أوكرانية تسللت إلى مقاطعة بريانسك الروسية وأطلقت النار على السيارات في المنطقة ما أدى لمقتل مواطن وإصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات".

على صعيد متصل تعرضت منطقة كليموفسكي لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مسيرة أوكرانية، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة، "نتيجة إسقاط المسيرة الأوكرانية، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني".

كما استهدفت القوات الأوكرانية منطقة روسية حدودية أخرى في كورسك.

وأفاد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت، بقصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية تتكينو بمنطقة كورسك، حيث أسفر عن وقوع ضحايا، "قرية تيتكينو، مقاطعة غلوشوفسكي، تحت نيران القوات المسلحة الأوكرانية، هناك ضحايا".