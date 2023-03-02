تقرير: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق حيال تطورات الجبهة في أوكرانيا

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي للصحفيين، في بروكسل اليوم الخميس، إن التكتل يشعر بقلق متزايد حيال التطورات الأخيرة على الجبهة في أوكرانيا.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الحرب تذكرنا بحرب الخنادق خلال الحرب العالمية الأولى، بينما يفوق عدد الجنود الروس، القوات الأوكرانية بشكل كبير في بعض المناطق الرئيسية.

وقال المسئول، إن الوضع في ساحة المعركة بشكل بسيط "ليس سهلا".

وفي بداية الحرب قبل أكثر من عام، كانت القوات الأوكرانية لا تزال تتفوق في العدد.

وأضاف المسئول، أنه في الوقت الراهن، تخوض أعداد كبيرة من الجنود القتال على مناطق صغيرة للغاية.

وقال المسئول الأوروبي، إن أكثر شيء تحتاج إليه أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي هو مزيد من الذخيرة، وتحتاج كييف، علاوة على ذلك، إلى أنظمة دفاع جوي أكثر تقدما ومدفعية ذات مدى أطول.

وأوضح أن روسيا حركت مؤخرا أسلحة إلى مسافة 120 كيلومترًا خلف خط الجبهة، بينما تلقت القوات الأوكرانية في الماضي على مدفعية بمدى لا يبلغ سوى حوالي 80 كيلومترًا.

ومن أجل إمداد أوكرانيا بذخيرة هي في أمس الحاجة إليها، تجرى مناقشات في بروكسل لبحث إمكانية توفير المزيد من الأموال إلى دول بالاتحاد الأوروبي على استعداد لإمداد كييف بالذخيرة.

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على ورقة نقاشية تحدد خطط إعادة سداد رأسمال بما يصل إلى 90% من التكاليف، ويقل المعدل إلى ما دون 50% في بعض المجالات.

وأفادت الوثيقة بأن ذلك من أجل تحفيز الدول الأعضاء لتوفير ذخيرة مدفعية عيار 155 مليمترا إلى كييف بشكل سريع.