محمد رمضان يطرح الإعلان الدعائي لمسلسل جعفر العمدة

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، الإعلان الدعائي لمسلسل "جعفر العمدة"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعلق رمضان على الإعلان، قائلا: "بسم الله توكلنا على الله جعفر العمدة، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح باكتساح، رمضان يجمعنا".

يشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب رمضان: زينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، وهالة صدقي، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، وأحمد داش، وطارق الدسوقي.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان قد احتفل ببدء تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "هارلي.. أسطورة الأسفلت" قبل أيام قليلة، الذي يشارك في بطولته: مي عمر، ومحمود حميدة، ومي كساب، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.