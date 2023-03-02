ملخص قرارات تحريك سعر الوقود: زيادة سعر بنزين 80 و92 و95 والغاز وتثبيت السولار

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أعلنت وزارة البترول زيادة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح اليوم الخميس 2 مارس لتصبح كالآتي:

8.75 جنيه للتر البنزين 80

10.25 جنيه للتر البنزين 92

11.50 جنيه للتر البنزين 95

وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن

تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه للتر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

- زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر.

أسباب رفع الأسعار:

بحسب بيان وزارة البترول، فقد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، فى اجتماعها، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي، وذلك فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

المحطة السعرية السابقة:

في يوليو الماضي كانت المحطة السعرية السابقة منذ اتباع نظام التسعير التلقائي، حيث بلغ سعر لتر بنزين 80 : 8 جنيهات، وبلغ سعر لتر بنزين 92 : 9.25 جنيه، وبلغ سعر لتر بنزين 95 : 10.75 جنيه، وبلغ سعر السولار: 7.25 جنيه.

ويعنى هذا أن الزيادة بلغت 1.25 جنيه بالنسبة لبنزين 95، وجنيها واحدا بالنسبة لبنزين 92، و75 قرشا بالنسبة لبنزين 80.