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الجيش الملكي يستعيد قمة الدوري المغربي بثلاثية في الاتحاد التوركي

د ب أ
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 12:42 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 12:42 ص

استعاد فريق الجيش الملكي قمة جدول ترتيب دوري المحترفين المغربي، عقب فوزه الثمين 3 / صفر على ضيفه الاتحاد الرياضي التوركي، مساء الأربعاء، في المرحلة الـ18 للمسابقة.

وارتفع رصيد الجيش الملكي، الذي حقق فوزه الـ12 في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 40 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الوداد البيضاوي.

في المقابل، توقف رصيد الاتحاد الرياضي التوركي، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الستة الأخيرة، عند 25 نقطة في المركز السابع.

وأنهى الجيش الملكي المباراة عمليا خلال ثلث الساعة الأولى من عمر اللقاء، الذي شهد تسجيله 3 أهداف بواسطة زكرياء فاتي، وأحمد حمودان،ولامين دياكيتي في الدقائق 5 و9 و20 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، تضاعفت معاناة الاتحاد الرياضي التوركي، الذي لعب بعشرة عقب طرد لاعبه أحمد الخلج في الدقيقة 75.


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