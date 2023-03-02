وزير الخارجية الأمريكي يشكك في جدية مقترحات السلام التي اقترحتها الصين لإرساء السلام بأوكرانيا

شكك وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في جدية مقترحات السلام التي اقترحتها الصين لوقف التحركات الروسية على أوكرانيا.

وحذر بلينكن - وفقا لما ذكرته قناة الحرة الأمريكية الإخبارية اليوم الخميس- من أن بلاده ستفرض عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين حال إثبات تورطهم في دعم روسيا، مضيفا أن بكين ستواجه مشاكل عديدة إذا حاولت تقديم أسلحة لموسكو.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال -أمس الأربعاء - خلال زيارته إلى أوزباكستان- إن "الحرب على أوكرانيا يمكن أن تنتهي اليوم إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سترحب بالسلام في أوكرانيا إذا توفرت فرصة لذلك.