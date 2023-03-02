واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا عند أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي

ساهمت الواردات شبه القياسية للغاز الطبيعي المسال في أوروبا خلال الأسبوع الماضي في تغطية الطلب الكبير على الوقود في القارة نتيجة موجة البرد الشديد الأخيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شحنات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى أوروبا خلال الأسبوع الماضي، كانت الأكبر منذ ديسمبر، مما أدى إلى زيادة كبيرة في كميات الغاز التي تدفقت من موانئ استقبال الغاز المسال إلى شبكات نقل الغاز المحلية في أوروبا في بداية الأسبوع الحالي.

وأضافت بلومبرج أن هذه الكميات ساعدت في الإبقاء على أسعار الغاز في أوروبا منخفضة رغم زيادة استهلاك الغاز نتيجة انخفاض درجات حرارة الجو. كما ساهم ارتفاع مستويات مخزونات الغاز الطبيعي لدى الدول الأوروبية في السيطرة على الأسعار.

وتحرك سعر العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الخميس في حدود 47 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل. وتراجعت الأسعار بأكثر من 35% منذ بداية العام الحالي رغم توقع تعرض أغلب مناطق أوروبا لموجة برد غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام، حتى الأسبوع المقبل.

ولعبت إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا دورا حيويا خلال العام الماضي والشتاء الحالي، مع تراجع الإمدادات الروسية عبر خطوط الأنابيب لأقل مستوياتها منذ منتصف الثمانينيات، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير من العام الماضي.

واستوردت الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا 121 مليون طن غاز طبيعي مسال خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 60% سنويا، بحسب بيانات شركة شل لتجارة الطاقة.

ومن المحتمل أن تنهي أوروبا موسم التدفئة الشتوي ومستودعات تخزين الغاز لديها مملوءة بنسبة 54%، بحسب وارين باترسون رئيس قطاع أسواق السلع في مجموعة آي.إن.جي جروب المصرفية الهولندية العملاقة.

وأضاف أن هذا يعني أن الدول ستتمكن من استكمال ملء المستودعات خلال الصيف دون أن يؤدي ذلك إلى الضغط على السوق العالمية وارتفاع الأسعار كما حدث في الصيف الماضي عندما وصلت أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات عالية للغاية.

وارتفع سعر عقود الغاز القياسية الهولندية تسليم الشهر المقبل بنسبة 0.3% إلى 47.24 يورو لكل ميجاوات، في حين ارتفعت أسعار العقود البريطانية بنسبة 0.5%، كما تذبذبت أسعار الكهرباء في ألمانيا تسليم الشهر المقبل.

وبلغ سعر الغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أوروبا 13.09 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بارتفاع طفيف عن أقل مستوياته منذ بدء تداول هذه العقود في أوائل ديسمبر الماضي.