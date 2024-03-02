 قنصل عام فرنسا الجديد بالإسكندرية: استقرار مصر أساس لاستقرار المنطقة العربية - بوابة الشروق
السبت 2 مارس 2024 6:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

قنصل عام فرنسا الجديد بالإسكندرية: استقرار مصر أساس لاستقرار المنطقة العربية

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 6:46 م | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 6:46 م

قالت لينا بلان، قنصل عام فرنسا الجديد بالإسكندرية، إن العلاقات بين مصر وفرنسا محورية وتتطور بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن استقرار مصر أساس لاستقرار المنطقة العربية، لافتة إلى تقارب رؤية مصر وفرنسا في القضايا الإقليمية كافة.

وأضافت "بلان"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، على هامش معرض "مصري وبس" بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية، أن العلاقات بين الدولتين قوية تاريخيًا وسياسيًا في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية، مشيرة إلى اهتمام البلدين بالثقافة والتراث.

وأعربت القنصل الفرنسي الجديد بالإسكندرية، عن إعجابها بالكثير من المناطق بعروس البحر الأبيض المتوسط، والتي منها "الكورنيش، وقلعة قايتباي".

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة والمبادرات لها بالمحافظة، والتي تدور حول محور الثقافة والتراث والشباب والجيل الجديد، منوهة بتنظيم عدد من الفعاليات منها "كتابة سرد البحر المتوسط، وأسبوعي التراث".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك