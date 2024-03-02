قنصل عام فرنسا الجديد بالإسكندرية: استقرار مصر أساس لاستقرار المنطقة العربية

قالت لينا بلان، قنصل عام فرنسا الجديد بالإسكندرية، إن العلاقات بين مصر وفرنسا محورية وتتطور بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن استقرار مصر أساس لاستقرار المنطقة العربية، لافتة إلى تقارب رؤية مصر وفرنسا في القضايا الإقليمية كافة.

وأضافت "بلان"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، على هامش معرض "مصري وبس" بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية، أن العلاقات بين الدولتين قوية تاريخيًا وسياسيًا في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية، مشيرة إلى اهتمام البلدين بالثقافة والتراث.

وأعربت القنصل الفرنسي الجديد بالإسكندرية، عن إعجابها بالكثير من المناطق بعروس البحر الأبيض المتوسط، والتي منها "الكورنيش، وقلعة قايتباي".

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة والمبادرات لها بالمحافظة، والتي تدور حول محور الثقافة والتراث والشباب والجيل الجديد، منوهة بتنظيم عدد من الفعاليات منها "كتابة سرد البحر المتوسط، وأسبوعي التراث".