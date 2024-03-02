مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال العقبة الأولى أمام أي إصلاح للسلطة الفلسطينية

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن «أي محاولة فلسطينية لإجراء نوع من الإصلاح والتطوير في أداء السلطة والحكومة والمؤسسات المختلفة، دائمًا ما تصطدم بالاحتلال الإسرائيلي».



ونوه خلال تصريحات لبرنامج «الشرق الأوسط»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن «الاحتلال العقبة الأولى والأهم والأكثر خطورة التي تعوق أي نوع من الإصلاح والتطوير تقوم به القيادة الفلسطينية».



ونفى إمكانية الحديث عن إصلاح وتطوير حقيقي للأداء، في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على السلطة الفلسطينية ومصادرة أموالها، قائلًا إن «إسرائيل صادرت مئات ملايين الدولارات وتحتجزها وتمنع تحويلها إلى السلطة».



وتساءل: «كيف يمكن أن نقوم بإصلاح في ظل هذا الحصار؟ كيف يمكن أن يكون الإصلاح كاملًا وشاملًا وحقيقيًا في ظل اجتياحات إسرائيلية يومية للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية؟ كيف نقوم بإصلاحات حقيقية في ظل سيطرة إسرائيل على 60% من مناطق الضفة الغربية المسماة المناطق (ج)».



ولفت إلى أن «إسرائيل تعرقل حرية الاستيراد والتصدير وحرية العمل الاقتصادي والأمني والإداري»، معقبًا: «نحن لا نعلق أي شيء على شماعة الاحتلال، رغم أن الأمر حقيقي، لكننا نحاول ونعمل ولدينا برامج ورؤى ونوايا صادقة لتطوير ذواتنا؛ ليس استجابة لطلبات دولية أو غير دولية، وإنما استجابة لحاجتنا الفلسطينية، لكن محاولاتنا للإصلاح تتعطل بسبب العراقيل الإسرائيلية».





