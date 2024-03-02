وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الأوقاف بالانتهاء من تجهيز المساجد والساحات لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح، مشددا على استمرار حملات النظافة و التعقيم والالتزام بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أعلن الدكتور حسانين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف، خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد لإقامة صلاة التراويح وتواجد الأئمة والدعاة المعتمدين وفقًا للضوابط التي حددتها الوزارة، حيث تم تخصيص 523 ساحة لصلاة التراويح طوال الشهر الفضيل و194 مسجدا للتهجد و255 مسجدا للاعتكاف.

وأضاف وكيل أوقاف المنيا، أن المديرية تفتتح عددا من المساجد بالمناطق المحرومة، حيث أناب أمس محافظ المنيا، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا لافتتاح مسجدي الرحمن ومبارك بقرية القرايشة وعزبة محمد ربيع التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار، بحضور ممثلي وزارة أوقاف المنيا.

وأناب المحافظ، تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص لافتتاح 3 مساجد بمجلس قروي بني عبيد منها مسجدا البرادعة والوسطاني بقرية بني سعيد ومسجد العارفين بقرية عرب السلطان حسن، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة.