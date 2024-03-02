أمريكا تستأنف رحلات طائرات أوسبري بعد أشهر من حادثة اليابان المميتة

تعتزم الولايات المتحدة، خلال أيام، إنهاء الحظر الدولي الذي فرضته على رحلات طائرات أوسبري العسكرية في أعقاب حادث تحطم مميت قبالة سواحل جنوب غرب اليابان في نوفمبر الماضي.

ووافق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على خطط لاستئناف عمليات أوسبري خلال اجتماع عقده يوم الجمعة.

وكانت طائرة عسكرية أمريكية من طراز "سي في-22 أوسبري" قد تحطمت في نوفمبر الماضي قبالة جزيرة ياكوشيما خلال تدريب روتيني.

وأسفر حادث التحطم، أسفر عن مقتل ثمانية جنود، وهو الأكثر دموية لطائرة من طراز أوسبري أمريكية الصنع، التي تقلع كطائرة مروحية لكنها أسرع كثيرا، منذ ظهورها عام 2007.