تحرير 4 محاضر مخالفات خلال حملات تموينية في قلين بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، خلال شن الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر مخالفات متنوعة لعدد من المحلات التجارية والمخابز، منها محضرين نقص وزن، ومحضرين تصرف، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات على المحلات التجارية والمخابز، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.