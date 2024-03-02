مصدر روسي: العثور على عبوة ناسفة مثبته بسيارة خلال محاولة دخولها القرم

عثرت سلطات الأمن الروسية، اليوم السبت، على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول "جمهورية القرم"، عبر نقطة تفتيش بمنطقة دجانكوي.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن متحدث باسم وكالات إنفاذ القانون الإقليمية في "جمهورية القرم" قوله: "عند نقطة تفتيش دجانكوي، أثناء إجراءات التفتيش على سيارة متجهة إلى أراضي جمهورية القرم، عثر موظفو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، على جسم مشابه لجهاز متفجر مثبت في الجزء السفلي من السيارة".



وأشار إلى "نقل السيارة على الفور إلى مسافة آمنة، حيث قام المتخصصون بإبطال مفعول العبوة".



وأوضح المتحدث أنه "بحسب استنتاجات الخبراء، فإن العبوة الناسفة مصنوعة من مكونات أجنبية الصنع قدمتها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أوكرانيا".