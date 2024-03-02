مسئول بالزراعة: الاتفاق الإطاري مع الفاو يساهم في تمويل المشروعات المختلفة

قال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي، إن وزارة الزراعة وقعت اليوم السبت، اتفاقًا إطاريًا مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، موضحًا أن مدته 5 سنوات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن الاتفاق يتضمن دعم المنظمة لعدد من المشروعات في مصر، قائلًا إن الميزانية التقديرية للبرنامج 71 مليون دولار.



ولفت إلى أن مصر انضمت إلى المنظمة بمجرد إنشائها سنة 1945، مضيفًا: «علاقة مصر بالفاو تتعدى 75 عامًا، وعدد الأعضاء يتجاوز 190 دولة؛ تتعاون معهم المنظمة من خلال أطر واتفاقيات قُطرية».



وأوضح أن «المنظمة تقدم دعمًا فنيًا للمشروعات الزراعية، خاصة لصغار المزارعين في المناطق النائية والريفية، كما أن لها دورًا فنيًا مهمًا، وتمول المشروعات المختلفة، وتقدم الدعم الفني لها، فضلًا عن تقديم مساعدات فنية كبيرة في حالات الطوارئ».



وذكر أن الاتفاق الإطاري يتيح الاستعانة بخبراء أجانب؛ لإجراء ورش عمل ودورات تدريبية للمزارعين والعاملين بالقطاع، من أجل نشر الوعي ونقل التكنولوجيات الحديثة.



وشدد على أهمية دور المنظمة في دعم السياسات الزراعية، وتعزيز إنتاجية المحاصيل، ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الدول المتقدمة إلى القُطر المصري.



وأكمل: «المنظمة تعقد أنشطة زراعية مختلفة، فمنذ أسبوع نظمت ورشة عمل لمناقشة الرقابة على سلامة الأغذية، كما تساعدنا في تطبيق مفهوم الصحة النباتية، وتساهم في المشروعات الصغيرة بتطبيق نماذج ترشيد الري».



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مراسم توقيع البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في مصر، وذلك بحضور شو دونيو، المدير العام للمنظمة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.



ووقع على إطار عمل البرنامج كل من: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.