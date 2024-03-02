دي مينور يتأهل لنهائي بطولة أكابولكو

أصبح الأسترالي أليكس دي مينور ،على بعد انتصار وحيد من الحفاظ على لقبه ببطولة أكابولكو المفتوحة للتنس.

وكان اللاعب الأسترالي متفوقا على البريطاني جاك درابر 6 / 3 و2 / 6 و4 / صفر، عندما اضطر اللاعب البريطاني للانسحاب من مباراة الدور قبل النهائي بسبب مرض لم يتم الكشف عنه.

ويلتقي دي مينور في المباراة النهائية مع النرويجي كاسبر رود، الذي تغلب على الدنماركي هولجر رون 3 / 6 و6 / 3 و6 / 4.

وقال دي مينور في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين :" أعتقد أن هذه هي أكثر المواقف صعوبة في السيطرة عليها كلاعب، لأنك تكون عالقا بين أمرين. أحدهما، حسنا، يمكنك أن ترى منافسك يعاني . لذا دعنا نحاول فقط وضع الكرة في الملعب ونجعله يخطئ".

وأضاف :" ما يجب عليك فعله هو اللعب بنفس الطريقة التي أوصلتك لهذه المرحلة. لذلك من الصعب أن تركز على هذه المواقف، وغالبا ما تكون هذه المباريات نفسها هي التي يمكن أن تتسبب في تعقيد سيرها".