ترامب: سأناقش مع نتنياهو إمكانية نشر قوات تركية في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن لديه "علاقة رائعة" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية نشر قوات تركية في قطاع غزة.

وأضاف ترامب للصحفيين لدى استقباله رئيس وزراء إسرائيل بولاية فلوريدا الأمريكية: "سأبحث مع نتنياهو موضوع غزة ضمن خمسة ملفات كبرى".

وأشار إلى أن لديه "علاقة رائعة" مع نظيره التركي أردوغان.

وتابع ترامب: "سأناقش مع نتنياهو إمكانية نشر قوات تركية في قطاع غزة".

كما أعرب عن أمله بالوصول إلى المرحلة الثانية من خطة غزة على نحو سريع.

وفي وقت سابق الاثنين، التقى نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بولاية فلوريدا.