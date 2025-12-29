 إدارة ترامب تخفض تمويلها للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في 2026 - بوابة الشروق
الإثنين 29 ديسمبر 2025 10:06 م القاهرة
إدارة ترامب تخفض تمويلها للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في 2026

واشنطن - الأناضول
نشر في: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 9:35 م | آخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 9:35 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستوفر للأمم المتحدة تمويلا بقيمة ملياري دولار لاستخدامه في المساعدات الإنسانية خلال العام 2026، وهو أقل بنحو 1.3 مليار دولار مما وفرته خلال 2025.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الاثنين أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية، ولا سيما للدول التي تواجه مخاطر مرتفعة من الجوع والأمراض.

وخفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات الإنسانية بشكل كبير في العام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة.

وتواصل واشنطن هذا التوجه لعام 2026 أيضا بتعهّدها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة ملياري دولار للأمم المتحدة، وفقا لما ورد في بيان الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن هذا التمويل سيخضع لإشراف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، بلغت مساهمة الولايات المتحدة في المساعدات الإنسانية المقدمة عبر المنظمة خلال عام 2025 نحو 3.38 مليارات دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا حادًا مقارنة بمبلغ 14.1 مليار دولار في العام الذي سبقه، وبذروة بلغت 17.2 مليار دولار في عام 2022.

