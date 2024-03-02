الغرف التجارية: إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع يحمي حقوق المستهلك

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع الأساسية ‏والاستراتيجية؛ يهدف إلى حماية حقوق المستهلك، مشددًا على ضرورة إفصاح التاجر عن الأسعار. ‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الجمعة، أن الدولة لم تطلب من ‏التجار شراء آلات باهظة الثمن أو القيام بأي إجراءات صعبة، موضحا أنه «يكفي على التاجر كتابة السعر على قطعة ‏كرتون على أرفف السلعة». ‏

وأكد أن منظومة الإعلان عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية تمثل البداية لتطبيق شامل على جميع السلع على ‏مستوى الجمهورية في المرحلة المقبلة، موضحا أن لجان التفتيش ستقوم بإنذار التاجر في المرة الأولى في حال عدم ‏الإعلان عن أسعار السلع قبل توقيع العقوبة. ‏

وأشار إلى أن حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة التموين والجهات الرقابية؛ تهدف إلى التأكد من عدم تجاوز الحد السعر المدون ‏الحد الأقصى لسعر السلعة في الفاتورة الإلكترونية، لافتا أن بعض الشركات تمتلك تكنولوجيا طباعة الحد الأقصى ‏لسعر السلعة على المنتج. ‏

ونوه أن تدوين الأسعار على السلع يقع على عاتق الموزع وليست مسؤولية المصانع وشركات الإنتاج، موضحا أن ‏دور المصانع يقتصر على تحديد السعر في الفاتورة الإلكترونية .‏