الغرف التجارية: إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع يحمي حقوق المستهلك

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية؛ يهدف إلى حماية حقوق المستهلك، مشددًا على ضرورة إفصاح التاجر عن الأسعار.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الجمعة، أن الدولة لم تطلب من التجار شراء آلات باهظة الثمن أو القيام بأي إجراءات صعبة، موضحا أنه «يكفي على التاجر كتابة السعر على قطعة كرتون على أرفف السلعة».
وأكد أن منظومة الإعلان عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية تمثل البداية لتطبيق شامل على جميع السلع على مستوى الجمهورية في المرحلة المقبلة، موضحا أن لجان التفتيش ستقوم بإنذار التاجر في المرة الأولى في حال عدم الإعلان عن أسعار السلع قبل توقيع العقوبة.
وأشار إلى أن حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة التموين والجهات الرقابية؛ تهدف إلى التأكد من عدم تجاوز الحد السعر المدون الحد الأقصى لسعر السلعة في الفاتورة الإلكترونية، لافتا أن بعض الشركات تمتلك تكنولوجيا طباعة الحد الأقصى لسعر السلعة على المنتج.
ونوه أن تدوين الأسعار على السلع يقع على عاتق الموزع وليست مسؤولية المصانع وشركات الإنتاج، موضحا أن دور المصانع يقتصر على تحديد السعر في الفاتورة الإلكترونية .