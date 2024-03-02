أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن امتنانه لهولندا يوم الجمعة لتقديمها حزمة مساعدات جديدة، وذلك في أعقاب زيارة أجراها رئيس وزراء هولندا مارك روته لأوكرانيا.

وخلال كلمته المسائية اليومية، قال زيلينسكي إن قيمة إمدادات الأسلحة تبلغ ملياري يورو (2.17 مليار دولار) خلال العام الجاري.

وقال زيلينسكي إن هولندا تساعد في تأمين السماوات فوق أوكرانيا من خلال مشاركتها في تحالف الدول الذي يزود كييف بمقاتلات (إف-16).

وكانت حزمة الدفاع جزءا من اتفاق أمني وقعه روته وزيلينسكي في مدينة خاركيف المدمرة بشدة يوم الجمعة. وهذا هو الاتفاق السابع من نوعه بين أوكرانيا ودولة غربية.

وتعتمد أوكرانيا بشدة على الدعم الغربي في دفاعها المستمر منذ عامين ضد الهجوم الروسي. وتتعرض كييف لضغوط بعدما بدأت روسيا تحقق بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة .

ووفقا للجيش الأوكراني، شنت روسيا هجمات على عدة نقاط، خاصة في غرب وجنوب غرب مدينة دونيتسك الصناعية.

وفي منطقة أفدييفكا، شمال دونيتسك، قال الأوكرانيون إنهم صدوا 20 هجوما روسيا. وقبل أسابيع قليلة، اضطرت كييف إلى الانسحاب من المنطقة المحصنة حول أفدييفكا بعد أشهر من القتال العنيف.