حكومة غزة: الاحتلال خرق وقف النار أكثر من 900 مرة منذ دخوله حيّز التنفيذ

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيّز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات من الأهالي في مختلف محافظات القطاع.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، إنّ "الاحتلال ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف الثوابتة أن هذه الخروقات "شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا، وتحليقًا مكثفًا للطائرات بدون طيار، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق النار على المواطنين، وهدم منازل، واستهداف سيارات".

كما شملت الخروقات "منع إدخال الوقود، وعرقلة دخول سيارات الدفاع المدني والآليات الثقيلة، ومنع إدخال 260 ألف خيمة وكرفان (منازل جاهزة)".

وطالب الثوابتة، المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه والالتزام بمسؤولياته في اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل في القطاع في 19 يناير الماضي، إلى 116 شهيدا وأكثر من 490 مصابا.