شهدت عزبة الموالك التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم مشاجرة عنيفة بين عائلتين بسبب تجدد خلافات قديمة بينهما على قطعة أرض.

وتم فرض كردون أمني بمحل الواقعة، ونقل الجثث إلى المشرحة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات قديمة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وبإشراف المقدم محمد بكري، مفتش مباحث المركز.

وكشفت تحريات الرائد هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز، أن سبب المشاجرة هو تجدد خلافات قديمة بين عائلتي "أبو الصلعا" و"الغرابيل" بسبب قطعة أرض، حيث تعود بداية النزاع إلى ستة أشهر مضت.

وبعد عقد جلسة عرفية، تم إنهاء الخصومة بالحكم باستبعاد أحد أبناء العائلة الأولى من دخول القرية لمدة ستة أشهر. ومع ذلك، تجددت الاشتباكات اليوم قبل الإفطار، نتيجة عودة الشاب إلى القرية لقضاء أول أيام شهر رمضان المبارك مع أسرته، وبعد علم أفراد العائلة الثانية بعودته، تطورت الأحداث وتجددت الاشتباكات، مما أدى إلى تبادل إطلاق النيران بين العائلتين قبل أذان المغرب، وأسفر ذلك عن مقتل كل من: سالم .ع (55 عامًا) ونجله نصرالله سالم (17 عامًا) من عائلة الغرابيل، مبارك .ع ونجل شقيقه عمران .ف .ع من عائلة أبو الصلعا.



كما أُصيب شخصان، بينهما سيدة. وتم فرض كردون أمني حول العزبة، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم أسلحة نارية.

