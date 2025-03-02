الصليب الأحمر: انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يهدد الأرواح والمساعدات

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من العواقب المترتبة على انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت رئيسة اللجنة، ميريانا سبوليارتش إيجر، في بيان نُشر اليوم الأحد: "يجب بذل كل جهد ممكن للحفاظ على وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح من الأعمال العدائية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولمّ شمل المزيد من العائلات."

وأضافت: "أي انهيار في التقدم الذي تحقق خلال الأسابيع الستة الماضية يهدد بإعادة الأشخاص إلى دوامة اليأس."

من جهتها، أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها أوقفت جميع الإمدادات إلى غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل وقف إطلاق النار مقابل الرهائن مع حماس، مشيرة إلى أن الحركة رفضت قبول الإطار الأمريكي لمواصلة المفاوضات.

وفي المقابل، وصفت حماس وقف تسليم المساعدات الإنسانية بأنه "ابتزاز غير أخلاقي وجريمة حرب وانتهاك جسيم للاتفاق."