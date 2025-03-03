شولتس يطالب بتمكين أوكرانيا من امتلاك جيش قوي حتى في أوقات السلم

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن أي نظام سلام مستقبلي في أوكرانيا يجب أن يضمن قدرة الجمهورية السوفيتية السابقة على الدفاع عن نفسها عن طريق امتلاك جيش قوي.

وفي أعقاب القمة الخاصة بأوكرانيا في العاصمة البريطانية لندن، قال شولتس اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني "يجب أن يبقى كبيرًا حتى في أوقات السلم بما يتجاوز بكثير القدرة الاقتصادية لأوكرانيا."

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي، أن ذلك يشكل مهمة جديدة تقع على عاتق الأصدقاء الأوروبيين لأوكرانيا، وكذلك الشركاء الدوليين والشركاء عبر الأطلسي "الذين سيتعين عليهم الالتزام بجعل هذا الأمر ممكنا على مدار سنوات وعقود عديدة."

ورأى شولتس أن ذلك سيتطلب جهدًا، لم يستعد له الكثيرون بعد بشكل كافٍ فعليا، مضيفا أن "هذا يعني أنه حتى بعد انتهاء الحرب، فإن التحديات التي تواجه الميزانية الأوروبية، وكذلك أيضا ميزانيات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأصدقاء آخرين في أوروبا وحول العالم، سوف تكون كبيرة".

وأكد شولتس أن الأمر يتعلق بتطوير وتعزيز التعاون داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لافتا إلى أن ذلك ينطبق أيضا على التعاون مع الشركاء عبر الأطلسي لدعم أوكرانيا.

وأوضح أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية – لا سيما ألمانيا والولايات المتحدة – لعبت الدور الرئيسي في تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها حتى الآن، مضيفا أنه "سيكون من الجيد أن نستمر في ذلك، ويجب أن يكون الأمر كذلك."

وأشار إلى أن المشاركين في قمة أوكرانيا في لندن أكدوا بوضوح التزامهم بدعم أوكرانيا، وقال: "أوكرانيا هي الدولة التي تعرضت للهجوم، وهي ضحية العدوان الروسي. هذه هي الحقيقة التي لا تزال واضحة بالنسبة للجميع بلا تغيير"، ورأى أنه التصرف بناء على ذلك.

واختتم شولتس تصريحاته بالقول إن الأمر الواضح في ذلك هو "أننا يجب أن نستمر في دعم أوكرانيا ماليًا وبالوسائل العسكرية."