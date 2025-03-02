الغربية: استمرار أعمال تغطية مصرف الزهار بقطور لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة

تواصل محافظة الغربية جهودها المكثفة لتطوير البنية التحتية وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن أعمال تغطية مصرف الزهار بمركز قطور تسير بوتيرة متسارعة، ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على مصادر التلوث وتحقيق نقلة حضارية في المنطقة.

وأوضح المحافظ، أن هذا المشروع الحيوي جاء استجابة لمطالب الأهالي، لما له من دور هام في تحسين المظهر العام، والحد من انتشار الحشرات والروائح الكريهة، وتقليل المخاطر الصحية التي كانت تشكل معاناة يومية للسكان، كما شدد على أن التنفيذ يتم وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وأشار اللواء الجندي إلى أن محافظة الغربية تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والتطوير الحضاري، مؤكدًا أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع بكفاءة عالية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، كما وجه المسئولين بمتابعة الأعمال ميدانيًا والتأكد من التزام المقاولين بالمواصفات الفنية، لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم الكبيرة بتنفيذ المشروع، مؤكدين أنه سينهي معاناة استمرت لسنوات طويلة وسيساهم في تحسين مستوى الخدمات والبيئة المحيطة، مما ينعكس إيجابيًا على حياتهم اليومية.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير كل القطاعات الخدمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أن العمل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة في جميع أنحاء المحافظة.