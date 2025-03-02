محافظة الإسماعيلية تسترد قطع أرض بمساحة 3 أفدنة بمركز أبو صوير

استردت الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية عدة قطع أرض مبان أملاك دولة، بمساحة 3 أفدنة و9 قراريط و10 أسهم، والتحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقا للوائح والقوانين والاستفادة منها.

ونفذت لجنة استرداد الأراضي، برئاسة اللواء مجدي عناني معاون المحافظ، وتوجيهات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، حملة لاسترداد أراضي بمساحة فدان و15 قيراطا و10 أسهم، بما عليها من مباني، واسترداد فدان و18 قيراطا، بما عليها من مباني كانت بحوزة مواطنين بأبوصوير البلد، وتبلغ القيمة السوقية للأراضي المستردة نحو 2 مليون و325 ألف جنيه، وتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالحفاظ على الأراضي وما عليها من مباني ومنع التعدي عليها.

ووجه اللواء مجدي عناني، الوحدة المحلية، بالتنبيه على المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية بتحصيل المستحقات المالية لحين فتح باب التقنين، مؤكدا أنه كلف حساب بيع الأراضي بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للحساب حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك بالحجز الإداري وغيرها من الطرق لاسترداد أموال الدولة، وتكليف الشئون القانونية بمتابعة الإجراءات.