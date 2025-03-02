مصدر روسي لـ«رويترز»: أبلغنا الشرع أن الأسد لم يودع أموال في موسكو

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصدر روسي رفيع، قوله إن موسكو لن توافق على تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد ولم يُطلب منها ذلك.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب روسيا بإعادة أموال أودعها الأسد في موسكو، إلا أن روسيا أكدت له أن الرئيس السوري السابق لم يودع أي أموال لديها.

يذكر أن الأسد كان غادر البلاد في الثامن من ديسمبر لتعلن الفصائل في اليوم عينه (8 ديسمبر 2024) سقوط النظام السابق، عقب التقدم السريع الذي حققته "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها، وسيطرتها على أغلب المدن الكبرى في البلاد من حلب إلى حماة وحمص، وتقدمها نحو دمشق.