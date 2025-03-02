الحوثي يهدد: عودة الحرب على غزة ستجعل كل كيان العدو تحت النار

هدد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، الاحتلال الإسرائيلي بعودة الاستهداف وفتح النيران حال عاد إلى العدوان على قطاع غزة.

وقال الحوثي: "إذا عادت الحرب إلى غزة، فسنتدخل، بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية، وسيعود كل كيان العدو تحت النار"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وكانت هيئة البث العبرية، قالت إن حكومة الاحتلال أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.

وأشارت القناة 14 العبرية إلى أن قرار حكومة نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.

من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية بأن حكومة نتنياهو، وافقت صباح اليوم، على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي.

وقال نتنياهو، في تصريحات، إن دخول كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، سيتوقف بدءا من صباح اليوم الأحد، مدعيا أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، ولرفض حركة حماس قبول مخطط المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لمواصلة المحادثات، والذي يقترح تسليم نصف عدد أسرى الاحتلال، مقابل 42 يوما من الهدوء تبحث بعدها المفاوضات، وهو ما رفضته حركة حماس لتعارضه مع الاتفاق.