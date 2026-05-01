انقطاع الكهرباء لبضع ساعات عن مناطق في وسط العاصمة الألمانية

انقطع التيار الكهربائي لبضع ساعات اليوم الخميس، في جزء من حي وسط "برلين-ميته" في العاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم شركة "شتروم نتس برلين" المشغلة لشبكة الكهرباء، إن ما يقرب من 500 منزل تأثرت بهذا العطل.

وبحسب الشركة على الإنترنت، فإن الانقطاع وقع في مناطق منها شارع بيرين، وساحة باريس، وشارع أونتر دن ليندن، ومحيط شارع فيلهلم.

وتوجد في هذه المنطقة أيضا مبانٍ تابعة للبرلمان الألماني وعدة مكاتب تمثيل للولايات الألمانية في العاصمة بالإضافة إلى بوابة براندنبورج، شعار المدينة.

وقال المتحدث إن السبب كان عطلا في محطة تحويل كهرباء. وبدأ العطل في وقت متأخر من بعد الظهر وتم إصلاحه حوالي الساعة السابعة مساء وفقاً لشركة "شتروم نتس برلين".

وتشير بيانات الشركة التي تخدم نحو 2.5 مليون مشترك إلى أن هناك عدة أعطال تقع يوميًا من الناحية الإحصائية.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة جنوب غرب برلين كانت شهدت في يناير الماضي أطول انقطاع للتيار الكهربائي في تاريخ ما بعد الحرب حتى الآن، وذلك عقب هجوم حرق عمد نفذه أشخاص يُعْتَقَد أنهم ينتمون إلى اليسار المتطرف.



