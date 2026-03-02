الداخلية القطرية تعلن عن حظر استخدام الطائرات المسيرة حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن حظر استخدام أو تشغيل أو إطلاق الطائرات المسيرة (الدرون) بمختلف أنواعها وأحجامها وتقنياتها في جميع مناطق الدولة، ولأي سبب من الأسباب، وذلك حتى إشعار آخر، إثر الأوضاع الراهنة التي تشهدها الدولة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا الحظر يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والشركات والمؤسسات، وغيرها، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكدت أن أي استخدام أو محاولة تشغيل أو تسهيل تشغيل لهذه الطائرات، يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفقا للتشريعات السارية.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية التزام الجميع بالبقاء في المنازل والمباني وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع التقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظا على السلامة العامة.