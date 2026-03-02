بريطانيا وفرنسا وألمانيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة وشركائها للمساعدة في وقف الهجمات الانتقامية الإيرانية

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة وشركائها للمساعدة في وقف الهجمات الانتقامية الإيرانية.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في بيان مشترك اليوم الأحد، عن صدمتهم إزاء الضربات الإيرانية "المتهورة" التي استهدفت حلفاءهم، مؤكدين أنها تشكل تهديداً لمنتسبيهم العسكريين ومواطنيهم في المنطقة.

وجاء في البيان "سنقوم باتخاذ خطوات للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة، ومن المحتمل أن يشمل ذلك تمكين تحرك دفاعي ضروري ومتناسب لتدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من مصدرها. كما اتفقنا على العمل المشترك مع الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة بشأن هذا الأمر."

ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل.

وتوعدت إيران بالانتقام يوم الأحد بعد مقتل مرشدها الأعلى، وتبادلت الضربات مع إسرائيل في إطار حرب متسعة النطاق أشعلها قصف أمريكي-إسرائيلي مفاجئ.

وقال الجيش الأمريكي إن ثلاثة من جنوده قُتلوا، في أول خسائر بشرية أمريكية معروفة جراء هذا الصراع.

وقد أدت الانفجارات في طهران إلى تصاعد سحابة ضخمة من الدخان في سماء منطقة تضم مبانٍ حكومية.

وتقول السلطات الإيرانية إن أكثر من 200 شخص قُتلوا منذ بدء الضربات التي أودت بحياة آية الله علي خامنئي وقادة كبار آخرين.

من جانبها، أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل ودول خليجية عربية رداً على الهجوم، بينما تعهدت إسرائيل بشن ضربات "لا تتوقف" ضد القادة والعسكريين الإيرانيين.