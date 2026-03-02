محافظ الغربية يشيد ببطولات رجال الإنقاذ في حماية الأرواح والممتلكات

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، العميد محمد خير الدين، مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، الذي يوافق الأول من مارس.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به فرق الحماية المدنية في المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تولي هذا القطاع أولوية كبيرة من خلال الدعم المستمر والتجهيزات اللازمة لضمان استجابة سريعة وفعالة لحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

من جانبه، قدم مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية درعًا تقديريًا للمحافظ، تعبيرًا عن الامتنان لدعمه المتواصل للمنظومة والجهود التي تبذلها فرق الحماية المدنية في جميع القطاعات بالمحافظة.

وأكد المحافظ على استمرار المحافظة في تعزيز قدرات الحماية المدنية وتقديم كافة الإمكانيات لضمان سلامة المواطنين ومواجهة أي مخاطر محتملة بكفاءة وسرعة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه.