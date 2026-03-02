حطام صاروخ يتسبب في مقتل عامل وإصابة اثنين في البحرين

قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الاثنين إن حطاما ناتجا عن اعتراض صاروخ سقط على سفينة وتسبب في نشوب حريق، مما أسفر عن مقتل عامل وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وذكرت الوزارة على منصة "إكس" أنه تم اخماد الحريق، الذي وقع في منطقة بحرية بالقرب من العاصمة المنامة، منذ ذلك الحين.

وتأتي هذه الهجمات في خضم الضربات الانتقامية الإيرانية التي تستهدف حلفاء الولايات المتحدة والمواقع الأمريكية في المنطقة. وتستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وهو مركز رئيسي للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وكان هجوم بطائرة مسيرة إيرانية قد تسبب يوم السبت في أضرار مادية بمطار البحرين الدولي.