سعد الحريري ينتقد حزب الله: لبنان ليس ساحة للأجندات الخارجية

- رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وصف إطلاق الحزب صواريخ على إسرائيل بأنه تصرف غير مسئول عرض حياة اللبنانيين لمخاطر جسيمة

- إسرائيل أعلنت إطلاق معركة هجومية تستمر أياما وقتلت 31 لبنانيا وأصابت 149 بغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب اللبناني

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، الاثنين، إطلاق "حزب الله" صواريخ على إسرائيل، مشددا على أن لبنان "ليس ساحة لتصفية الحسابات أو الأجندات الخارجية".

وقال الحريري في بيان، إن إطلاق "حزب الله" صواريخ من الأراضي اللبنانية "تصرف غير مسئول عرض حياة اللبنانيين لمخاطر جسيمة".

والاثنين، أعلن الحزب استهداف موقع عسكري شمالي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكانت إسرائيل قتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

وبوتيرة شبه يومية تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ نوفمبر 2024 مع "حزب الله" حليف إيران، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

وأضاف الحريري، "تصرف الحزب زج بلبنان في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، من دون أي اعتبار لمصلحة الدولة أو شعبها".

وتابع: "وجاءت النتائج فورية وخطيرة، إذ ردت إسرائيل مباشرة بسلسلة غارات استهدفت الجنوب والضاحية والبقاع".

والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق "معركة هجومية" في مواجهة "حزب الله"، ودعا إلى "الاستعداد لأيام عديدة من القتال".

وشن سلسلة غارات جوية على ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب اللبناني قتلت 31 لبنانيا وأصابت 149، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقال الحريري، إن هذه الغارات "أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم بحثا عن الأمان، وأعاد مشاهد القلق والخوف إلى حياة اللبنانيين الذين أنهكتهم حروب الإسناد" لطهران.

وأعلن "وقوفه الكامل خلف الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأقول بوضوح إن الوقت قد حان ليتصرف حزب الله على أساس أن لبنان وطن لجميع أبنائه، لا ساحة لتصفية الحسابات او الأجندات الخارجية".

وشدد على أن "قرار السلم والحرب حق حصري للسلطة السياسية المتمثلة بالحكومة اللبنانية، وأي تجاوز لهذا المبدأ الدستوري يشكل اعتداء على سيادة الدولة".

ومنذ فجر السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على قواعد ومواقع أمريكية بدول في المنطقة، بعضها أسفر عن شهداء ومصابين وألحق أضرارا.