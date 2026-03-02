أفادت قناة «الجزيرة»، بتجدد الغارات الجوية التي تستهدف العاصمة الإيرانية طهران، فيما أكدت وكالة «تسنيم» للأنباء سماع دوي انفجارات في عدد من مناطق العاصمة.

وأعلنت «تسنيم» عن نجاح القوات الإيرانية في إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز (MQ9) في محافظة أصفهان.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «تسنيم» أن دوي انفجار سُمع داخل القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة «حرير» بمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وأكدت «العربية» وقوع دوي انفجارات في أربيل بالعراق.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر لـ «العربية الحدث» بمقتل رئيس كتلة نواب حزب الله ونائب أمين عام حزب الله، محمد رعد، جراء الغارات الإسرائيلية، فجر اليوم.