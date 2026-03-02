منطقة جنوب سيناء الأزهرية تعلن ضوابط مسابقة حفظ القرآن الكريم

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية عن إطلاق مسابقة لحفظ القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية بجميع الإدارات على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع حزب الجبهة الوطنية؛ تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف وحزب الجبهة الوطنية للإشراف على مسابقات القرآن الكريم.

وقال الدكتور أحمد بدير، مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إنه جرى إطلاق المسابقة في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف وحزب الجبهة الوطنية، وتتضمن أربعة مستويات: الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، الثاني حفظ نصف القرآن الكريم، الثالث حفظ عشرة أجزاء، الرابع حفظ خمسة أجزاء، كما تتضمن المسابقة اختيار أجمل الأصوات تلاوة من بين المتقدمين.

وأوضح مدير المنطقة، في تصريح اليوم، أن المشاركة في المسابقة تقتصر فقط على طلاب وطالبات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم، مشيرا إلى أن التسميع سيتم على يد نخبة من مشايخ المنطقة، وتحت إشراف لجنة من الحزب.

وأكد أن التصفيات الأولية ستنطلق يوم الأحد الموافق 8 مارس الجاري في أربعة مقار، إحداها بديوان عام المنطقة بمدينة طور سيناء، وداخل المعاهد الأزهرية بمدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع".

وتابع: كما ستجري التصفيات النهائية يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري داخل ديوان عام المنطقة الأزهرية، وعلى من يرغب في الاشتراك التوجه إلى المعاهد المذكورة مع إحضار صورة شخصية حديثة، وصورة شهادة الميلاد أو صورة بطاقة الرقم القومي، واستيفاء الاستمارة الخاصة بالمسابقة.