محامي غصن يطالب القضاء بالفصل بين قضيته ودعوى نيسان

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طالب فريق الدفاع عن كارلوس غصن اليوم الثلاثاء القضاء الياباني بالفصل بين قضيتي الرئيس السابق لنيسان والشركة نفسها، حتى يحصل على محاكمة عادلة.

وقال المحامي جونيتشيرو هيروناكا، في مؤتمر صحفي، إنه قدم طلبا لمحكمة طوكيو الجزئية للفصل بين قضيتي غصن ونيسان.

ويواجه غصن وذراعه الأيمن جريج كيلي اتهامات بالتورط في سوء سلوك مالي.

وشدد هيروناكا على براءة غصن 65 عاما، وزعم أنه لن يحصل على محاكمة عادلة في وجود نفس القاضي.

وقال المحامي: "منذ البداية، تعمل نيسان والادعاء معا".

وكشف أن الشركة دخلت في مساومات قضائية مع الادعاء.

وكانت الشركة ذكرت في بيان بعد توقيف غصن أنها توفر معلومات لمكتب الادعاء الياباني وتتعاون بصورة كاملة مع التحقيقات التي يجريها.

وتم الإفراج بكفالة عن غصن في مارس الماضي، بعدما ظل محتجزا لأكثر من مئة يوم.

وتعتزم نيسان عقد اجتماع غير اعتيادي للمساهمين في الثامن من أبريل الجاري لعزل غصن من مجلس الإدارة والترحيب برئيس رينو الجديد جان-دومينيك سينار كعضو جديد.