إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل

قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، اليوم الخميس، إن إسبانيا رفضت السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.

وأضاف بوينتي، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر)، أن السفينة ماريان دانيكا تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل وطلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة في 21 مايو، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، أن السفينة كانت تحمل ما يقرب من 27 طنا من المواد المتفجرة من مدراس الهندية.

وتأتي تلك الأنباء وسط خلاف بين الاشتراكيين الذين يحكمون البلاد وشركائهم المنتمين إلى تيار اليسار المتشدد حول السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة إلى الموانئ الإسرائيلية.