 مطار العريش يستقبل 125 طن مساعدات لإغاثة غزة من روسيا وباكستان - بوابة الشروق
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مطار العريش يستقبل 125 طن مساعدات لإغاثة غزة من روسيا وباكستان

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 10:52 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 10:52 م

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء الساعات الأخيرة طائرتين تنقلان مساعدات إغاثة لصالح قطاع غزة.

وأكد مصدر بشمال سيناء أن مطار العريش استقبل طائرة من باكستان محملة بـ95 مواد إغاثية مقدمة من منظمة CRS الكاثوليكية للإغاثة، وطائرة من روسيا محمل عليها 30 طن مواد غذائية وإغاثية.

وتُجرى عمليات تفريغ المساعدات الإغاثية لنقلها إلى مخازن مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدا لنقلها لاحقا إلى معبر رفح البري.

وبلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي 769 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 628 طائرة حملت أكثر من 22 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 141 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية.


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